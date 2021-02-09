Экспорт медуслуг за пять лет планируется увеличить более чем на 40%

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт медицинских услуг за пять лет планируется увеличить более чем на 40%. Это определено государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы, сообщает БЕЛТА.

В числе ожидаемых результатов отмечено увеличение экспорта услуг в области здравоохранения до 144,7% к уровню 2020 года.

За 2019 год темпы роста экспорта медуслуг составили 110,5% к 2018 году. Медицинская помощь была оказана более 165 тыс. иностранных граждан из 139 стран.

Развитие внешнеэкономической деятельности будет осуществляться в соответствии с ежегодными планами совместных действий министерств здравоохранения и иностранных дел по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами.

Для продвижения экспорта медицинских услуг предполагается проведение информационной кампании.

Есть также планы по развитию экспорта телемедицинских услуг. Будет решен вопрос о доступе иностранных граждан к белорусским телемедицинским услугам.

Технологии телемедицинского консультирования, согласно данным госпрограммы, активно используются в 262 организациях здравоохранения. В 2019 году проведено более 21 тыс. консультаций (в 2018-м - около 8 тыс.). Это позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской помощи населению независимо от места проживания.-0-