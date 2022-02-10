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10 февраля 2022, 14:17

Эмиль Чечко: польские пограничники занимались мародерством

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские пограничники занимались мародерством, заявил журналистам польский военнослужащий Эмиль Чечко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я был свидетелем того, как после убийства первого человека у него из кармана достали деньги. Один из представителей граничной стражи достал скруток, я не могу сказать, сколько там было денег", - сказал Эмиль Чечко.

Сегодня центр "Системная правозащита" проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко.-0-

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