Эмиратская авиакомпания запустила регулярные рейсы из Дубая в Минск

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Flydubai запустила прямые регулярные рейсы по маршруту Дубай - Минск - Дубай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Полеты по маршруту будут выполняться три раза в неделю между Международным аэропортом Дубай и Национальным аэропортом Минск. Вылет из Дубая - в 18.50 по вторникам, пятницам и субботам, посадка в Минске - в 23.50. Обратный рейс вылетает из Минска в 00.50 по средам, субботам и воскресеньям и прибывает в Дубай в 7.45.

Авиаперевозчик из Объединенных Арабских Эмиратов впервые пришел в Беларусь. "Убеждены, что развитие авиасообщения между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе открытие рейсов авиакомпанией Flydubai, поспособствует более тесному сотрудничеству наших стран в области экономики, культуры, туризма и положительно отразится на увеличении как прямого, так и трансферного пассажиропотоков", - отметил генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко.

Flydubai - государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, основанная в 2008 году, базируется в Международном аэропорту Дубай. Авиакомпания предлагает пассажирам возможность путешествовать по 155 направлениям через международный аэропорт Дубай на Ближний Восток, в Африку, Азию, Европу.

Безвизовый режим действует между Беларусью и ОАЭ с 16 января 2021 года. Граждане Беларуси - владельцы национальных паспортов могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться там без виз на протяжении 90 дней с даты въезда.

Как сообщалось, регулярные рейсы в Дубай запустила также авиакомпания "Белавиа".-0-