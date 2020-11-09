Еженедельно соцработники и волонтеры выполняют около 570 заявок на доставку продуктов и лекарств

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еженедельно социальные работники и волонтеры выполняют около 570 заявок одиноких пожилых граждан и инвалидов на доставку продуктов питания и лекарств в условиях COVID-19. Об этом сообщила заместитель начальника организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Наталья Каравая во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

В районах Беларуси работает 146 территориальных центров социального обслуживания населения. Одно из основных направлений работы ТЦСОН - оказание социальных услуг одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам. Всего около 96 тыс. человек по всей стране пользуются такой возможностью. Но не все.

"Через сеть ТЦСОН организована доставка продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств на дом тем, кто не пользуется социальными услугами. В каждом ТЦСОН организована работа телефонной линии. Заявки выполняются социальными работниками во взаимодействии с волонтерами Белорусского Красного Креста и БРСМ", - пояснила Наталья Каравая.

По ее словам, с 20 марта по 5 ноября территориальными центрами вместе с волонтерами было выполнено порядка 32 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов. Больше всего - в Гомельской области и Минске. "В межэпидемический период спрос на доставку был снижен. Но последние две недели он снова активный. Еженедельно выполняется порядка 570 заявок", - сказала представитель Минтруда.

Она подчеркнула, что речь идет именно о доставке силами социальных работников и волонтеров - без учета самих торговых организаций и специализированных сервисов доставки, которые, к слову, порой грешат тем, что увеличивают минимальную сумму заказа. А потребительская корзина пожилых и инвалидов, как правило, скромнее.

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко добавила, что предлагаемый торговыми сетями и объектами сервис доставки устраивает далеко не всех пожилых и по другой причине. "Обучаться самостоятельному заказу соглашается небольшое количество. Это вопрос доверия. Люди хотят, чтобы товары по списку им привез знакомый человек, которому они отдадут деньги из своего кошелька", - сказала она. И напомнила, как в первую волну COVID-19 были и мошенники, которые под видом волонтеров приходили домой к одиноким пожилым. Но настоящая доставка через волонтера предполагает, что получателя услуги сначала познакомят с тем, кто эту услугу оказывает.

"Вопросы возникают и по доставке медикаментов, особенно льготных. Сервис доставки в этом случае не работает, - также отметила Ольга Мычко. - Иногда волонтерам приходится своими ногами приходить и отоваривать рецепты в аптеке".

Заявки принимаются с 9.00 до 18.00. Кстати, сейчас, чтобы оставить заявку, нужно звонить по номерам своего территориального центра. Но есть задумка сделать номер 201 инфолинии Белорусского Красного Креста общереспубликанским сервисным номером, который будет работать по всей стране. Это упростит прием и обработку заявок для социальной службы, а для получателей помощи будет проще запомнить один короткий номер.-0-

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