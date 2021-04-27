Фиксировать отсутствие техосмотра в автоматическом режиме возможно - Занимон

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность фиксировать отсутствие техосмотра в автоматическом режиме существует, заявил журналистам заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень много обсуждений в интернете связано с фотофиксацией технического осмотра транспортных средств, возможностью вынесения постановлений в автоматическом режиме. Могу вас заверить: такая возможность на самом деле существует. Это не фейк. Действительно, такая работа нами в рамках внедрения нового административного законодательства осуществляется", - рассказал Александр Занимон.

По его словам, для этого используются средства как фотофиксации скоростного режима, так и республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

"Наша задача максимально в правовом поле заинтересовать граждан приехать на государственный технический осмотр. Наши коллеги из "Белтехосмотра" подготовили определенные цифры. За период с начала текущего года количество транспортных средств, которые приехали на станции диагностики и получили разрешение на участие в дорожном движении, больше, чем за весь 2020 год, - отметил замначальника. - Эту тенденцию мы наблюдали на протяжении всего марта и фактически до настоящего момента. Я скажу, что март стал самым пиковым месяцем для прохождения государственного технического осмотра. Мы видим, что люди заинтересованы в том, чтобы не нарушать законодательство, пройти техосмотр, проверить исправность своего транспортного средства и участвовать совершенно безопасно в дорожном движении".

С 1 марта вступили в силу изменения в КоАП и ПИКоАП: усилена ответственность за нетрезвое вождение, предусмотрена градация ответственности за нарушения скоростного режима. Также новые нормы позволят привлекать к ответственности собственников транспорта за нарушения, фиксируемые специальными техническими средствами.-0-

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