Финал конкурса "Мисс Беларусь" стартовал в Минске. Среди зрителей шоу Александр Лукашенко

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2021" стартовал в минском Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

За звание самой прекрасной белоруски и корону соревнуются 29 претенденток. На протяжении нескольких часов они будут демонстрировать свои таланты и грацию, стараясь завоевать симпатии публики и компетентного жюри. Во время яркого, зрелищного шоу девушки будут презентовать родную страну - Беларусь, ее настоящее, прошлое и будущее, богатство духовной культуры, традиций и достижений.

В качестве зрителя в зале присутствует Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Национальный конкурс красоты "Мисс Беларусь" проходит в 12-й раз. Победительница представит нашу страну на конкурсе "Мисс мира" в декабре этого года в Пуэрто-Рико. В качестве приза она получит денежную премию в 500 базовых величин и автомобиль Geely.-0-