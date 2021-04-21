Формирование системы правовой защиты медиков нужно завершить в этом году - Шило

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирование системы правовой защиты медицинских работников следует завершить в этом году, заявил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оценивая важность проблемы, в текущем году нам совместно с Министерством здравоохранения и ассоциацией врачей необходимо завершить формирование системы правовой защиты медицинских работников", - сказал Вячеслав Шило.

Он заметил, что вопрос страхования профессиональной ответственности остается актуальным. Первый шаг по этому пути уже сделан, и в дополнениях к закону о здравоохранении, принятых 11 декабря 2020 года, нашли отражение и вопросы страхования профессиональной ответственности. Это позволяет на законодательном уровне закрепить такой механизм, как страхование профессиональных рисков.

В конце марта вопросы страхования медиков обсудили на встрече отраслевого профсоюза, Белорусской ассоциации врачей, руководителей организаций здравоохранения и представителей страховых компаний.

Кроме того, назрел вопрос обязательного страхования работников от противоправных действий третьих лиц. В 2020 году уже проделана определенная работа по данному вопросу. Отраслевой профсоюз рассчитывает, что в текущем году вопрос завершится положительно. Актуальность проблемы подтверждает тот факт, что из-за противоправных действий третьих лиц в прошлом году получили травмы пять работников здравоохранения, одна из которых отнесена к тяжелой.

В 2020 году в профсоюзные органы поступило 1206 письменных обращений граждан и юридических лиц, касающихся сферы трудовых отношений и социально-экономических гарантий, что на 98% больше, чем в 2019 году (609 обращений). Из 201 письменного обращения по вопросам социальной защиты наибольшее количество связано с правовыми вопросами - 54%. По вопросам оплаты труда было 22% обращений, пенсионного обеспечения - 8%, охраны труда - 5%.

На пленуме сегодня рассматривают выполнение программы основных направлений деятельности Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2020-2025 годы. К участию в работе приглашены более 130 представителей отраслевого профсоюза.-0-