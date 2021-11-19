ФОТОФАКТ: На обед в ТЛЦ – гречка с тушенкой. Первыми еду получили дети и женщины

19 ноября, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. Беженцы, которые находятся в центре временного размещения в ТЛЦ, помимо сухого пайка, ежедневно получают горячее питание. Сегодня на обед от военных – гречневая каша с тушенкой.

Здесь находятся около 2 тыс. беженцев. Центр временного размещения в ТЛЦ был создан по поручению Президента Беларуси. Людям, застрявшим на границе с Польшей, ежедневно доставляют около 8 тонн продуктов. У беженцев есть все необходимое. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить их теплыми вещами и едой. В доставке предметов первой необходимости беженцам помогают не только органы власти, но и общественные организации, неравнодушные белорусы.-0-