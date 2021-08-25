Президент передал партию собранных с личного подворья арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко передал партию сладких арбузов, которые вчера собрали с его личного подворья, мальчикам и девочкам с COVID-19 в детскую инфекционную больницу Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Те, кому сейчас по показаниям врачей нужно подождать с употреблением арбузов, получат сладкое угощение чуть позже", - добавили в пресс-службе.
Урожай в этом году получился отменный. Высаживали такие сорта арбузов, как "Бедуин", "Топ Ган", "Романза", "Мирсини" и "Белорусский ранний".
По-традиции согласно распоряжению главы государства весь урожай пойдет на угощение - в детские дома и пожилым людям.-0-
"Те, кому сейчас по показаниям врачей нужно подождать с употреблением арбузов, получат сладкое угощение чуть позже", - добавили в пресс-службе.
Урожай в этом году получился отменный. Высаживали такие сорта арбузов, как "Бедуин", "Топ Ган", "Романза", "Мирсини" и "Белорусский ранний".
По-традиции согласно распоряжению главы государства весь урожай пойдет на угощение - в детские дома и пожилым людям.-0-
Фото Павла Орловского