ФПБ: механизмы начисления пенсии должны мотивировать к профессиональному росту

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизмы начисления пенсии должны мотивировать людей работать лучше, расти в профессиональном плане. Об этом сегодня заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на VIII съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня действует, так скажем, уравнительный принцип. Человек, который всю жизнь учился, повышал свой профессиональный уровень, максимально вкладывался в свое дело, получает практически такую же пенсию, как и человек, который, образно говоря, спал на работе, констатировал Михаил Орда.

"На наш взгляд, это неправильно и несправедливо. Механизмы начисления пенсии должны мотивировать людей работать лучше, мотивировать их к профессиональному росту. Каждый человек должен быть уверен в том, что его пенсия будет соответствовать его трудовым заслугам", - убежден Михаил Орда.

Кроме того, люди поднимают проблему начисления пенсий тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. "Мы считаем, здесь есть определенный дисбаланс. Человек продолжает работать, отчисляет 1% от своей заработной платы в фонд. Наниматель также продолжает платить за него взносы в Фонд социальной защиты населения. Но при этом его пенсия не перерасчитывается. Более того, она ограничивается определенным коэффициентом", - отметил председатель ФПБ.

На встречах в трудовых коллективах, на собраниях люди говорят об этом. В ФПБ считают, что пришло время скорректировать существующие подходы.-0-