ФПБ планирует решить вопрос с зарплатами на обанкротившихся предприятиях к 1 мая

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос с зарплатами на обанкротившихся предприятиях планируется урегулировать к 1 мая. Об этом председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Более тысячи предприятий только за 2019 год имеют задолженность перед людьми по заработной плате. Но нет источников погашения и финансирования этих вопросов, - отметил Михаил Орда. - Мы видим, что, как правило, страдают простые работники. Чтобы этого не было, предлагаем механизм, отработанный совместно с Министерством экономики, Министерством труда, - создать в "Белгосстрахе" фонд по компенсации. Это даст возможность компенсировать трехмесячную потерю заработка".

Председатель ФПБ обратил внимание, что эта проблема выявляет еще одну: работникам обанкротившихся предприятий не выплачивается зарплата - соответственно, не поступают взносы в ФСЗН. А значит, выйдя на пенсию, люди могут недосчитаться честно заработанных денег. "Этого быть не должно. Мы внесли предложения, чтобы решение этого вопроса не затягивалось, и глава государства нас поддержал в том, чтобы посмотреть оперативно, что можно сделать, чтобы люди не оставались один на один со своими проблемами и чтобы весь заработок, который полагается, был выплачен".-0-