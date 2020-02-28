ФПБ предлагает разработать четкие механизмы для ограничения роста цен

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФПБ предлагает разработать четкие механизмы по ограничению роста цен. Об этом сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов в Минске заявил ее председатель Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

Федерация профсоюзов считает, что для исключения практики принятия односторонних, невзвешенных решений по повышению цен необходимо усилить координирующую роль и полномочия Министерства антимонопольного регулирования и торговли. "Надо законодательно установить, что ни одно решение в этой сфере не должно приниматься без согласования с этим ведомством. Необходимо также дополнительно разработать четкие, обязательные к исполнению механизмы по ограничению роста цен, по крайней мере, на социально значимые продукты питания", - убежден Михаил Орда.

С 2017 года ФПБ проводит профсоюзный мониторинг цен. В прошлом году по ее инициативе был создан экспертный совет по вопросам цен и тарифов. В состав вошли представители Федерации профсоюзов, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального банка и Белстата. Каждый месяц профсоюзы информируют участников совета о результатах мониторинга - на какие продукты и товары в магазинах растут цены. "И по результатам работы в этом направлении мы видим, что есть ряд субъективных причин, которые приводят к повышению цен", - отметил Михаил Орда.

Например, в прошлом году весной был зафиксирован резкий скачок цен на традиционные для белорусов овощи. Причиной стал дефицит продукции. "И это при том, что в стране производится гораздо больше овощей, чем необходимо. Такая ситуация во многом сложилась из-за несовершенства системы работы стабилизационных фондов. Оптовые базы, которые участвуют в формировании фондов, вынуждены брать на эти цели коммерческие кредиты, что в свою очередь также ложится на себестоимость продукции", - констатировал председатель ФПБ.

Еще несколько лет назад им выделялись беспроцентные ссуды на возвратной основе. Сегодня такой практики в большинстве случаев нет. В результате объемы закладки овощей в фонды значительно снижены. "И весной зачастую мы вынуждены закупать продукцию за пределами страны. Естественно - по более высоким ценам. В связи с этим мы считаем, что необходимо изменить подходы по формированию стабфондов. И вернуться к той практике, которая была 5-7 лет назад, и работала неплохо", - считает Михаил Орда. "Также мы видим, что нередко повышение цен - это решение узковедомственных вопросов без учета общей ситуации. Но нужно понимать, что все это ложится на человека", - резюмировал председатель ФПБ.-0-