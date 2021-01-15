ФПБ внесла в правительство пакет предложений по совершенствованию пенсионной системы

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси внесла в правительство пакет предложений по совершенствованию пенсионной системы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Для обсуждения возможных изменений Федерация профсоюзов Беларуси совместно с представителями Министерства труда и социальной защиты создала площадку, где аккумулируются предложения всех заинтересованных. Сегодня в национальном профцентре прошло первое обсуждение внесенных профсоюзами инициатив.

"Вопрос о необходимости совершенствования пенсионной системы мы поднимали на VIII Съезде Федерации профсоюзов в феврале 2020 года. Тогда глава государства поддержал нашу инициативу и подчеркнул, что существующая пенсионная система однозначно требует своего развития, - сказал председатель ФПБ Михаил Орда. - Одна из основных проблем сейчас в том, что действует, так скажем, уравнительный принцип. Эти подходы, на наш взгляд, надо менять. Каждый человек должен быть уверен, что пенсия будет соответствовать его трудовым заслугам".

Направленные в правительство предложения по совершенствованию пенсионной системы нацелены на решение вопросов, волнующих сегодня трудовые коллективы. В частности, для дифференциации пенсионных выплат предлагается более активное использование дополнительного пенсионного страхования. Причем речь идет о более широком участии в таких программах как бизнеса, так и непосредственно работников. При этом должна сохраниться и солидарная система пенсионного обеспечения, которая действует в стране. Сочетание двух этих механизмов поможет решить вопрос повышения выплат и максимального учета трудовых заслуг работника при назначении пенсии.

Кроме того, достаточно часто в трудовых коллективах затрагивается необходимость совершенствования подходов по исчислению страхового стажа.

В частности, в настоящее время в страховой стаж не засчитываются периоды, связанные с беременностью и родами, уходом за ребенком до достижения им возраста 3 лет. "На сегодняшний день в страховой стаж засчитываются, к примеру, периоды срочной военной службы. Такой же подход, по нашему мнению, должен применяться и в отношении женщин при рождении детей", - рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси.

ФПБ отметила, что постепенное увеличение необходимого для начисления трудовой пенсии страхового стажа приводит к тому, что некоторые граждане в принципе не могут получить трудовую пенсию, причем зачастую не по своей вине. Так, например, бывает, если человека увольняют в связи с сокращением численности или штата и у него отсутствует требуемый страховой стаж (от нескольких месяцев до незначительного количества лет). При этом трудоустроиться в предпенсионном возрасте сложнее, чем в более молодом возрасте. Возникают также ситуации, когда в связи с экономической несостоятельностью организации за работников не уплачиваются страховые взносы или работники переводятся на неполный рабочий день или отправляются в отпуска без сохранения заработной платы. Все это приводит к исключению периодов из страхового стажа. В качестве решения подобных проблемных ситуаций ФПБ предлагает ввести альтернативные механизмы приобретения недостающего страхового стажа застрахованному лицу и смягчить некоторые условия исчисления стажа.

Еще один актуальный вопрос - размер пенсионных выплат работающим пенсионерам.

Сейчас, если работник продолжает работать по достижении пенсионного возраста, размер его пенсии не пересчитывается, независимо от того, сколько он еще проработал на пенсии. При этом работник по-прежнему отчисляет страховые взносы. "Этот вопрос обсуждается во многих трудовых коллективах, - подчеркнули в Федерации профсоюзов. - Мы предлагаем установить здесь более справедливый подход и производить перерасчет пенсии с учетом стажа работы после ее назначения. Альтернативный вариант - отменить в отношении таких работников взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в размере 1% заработной платы".

С учетом постепенного повышения пенсионного возраста все более актуальной становится занятость людей зрелого возраста. Для защиты интересов таких работников предлагается ввести на законодательном уровне понятие предпенсионного возраста, установить его порог на уровне 5 лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста. "Сегодня Трудовым кодексом предусмотрено, что наниматель с согласия работника обязан продлить срок действия контракта либо заключить новый контракт с добросовестным работником, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более двух лет, - не менее чем до достижения указанного возраста, - пояснили в национальном профцентре. - С учетом развития цифровой экономики, модернизации производства людям зрелого возраста все труднее на равных конкурировать на рынке труда. Поэтому предлагается распространить эти гарантии Трудового кодекса на лиц, которым до наступления пенсионного возраста осталось 5 лет".

Кроме того, некоторые предложения ФПБ касаются начисления пенсий за особые условия труда, профессиональной и льготной пенсий отдельным категориям работников.-0-

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