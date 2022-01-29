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Общество
29 января 2022, 16:07

ФПБ выступила с общественной инициативой в поддержку проведения референдума

Михаил Орда. Фото пресс-службы Федерации профсоюзов
Михаил Орда. Фото пресс-службы Федерации профсоюзов

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси каждому гражданину предоставлена возможность проголосовать и выбрать свое будущее и будущее своих детей на предстоящем референдуме. Об этом сегодня во время V Пленума Совета ФПБ в Минске заявил председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

Федерация профсоюзов Беларуси выступила с общественной инициативой "Мы вместе - за Беларусь!", направленной на поддержку проведения референдума.

"Форум проходит в преддверии исторического для страны, для каждого белоруса события - референдума по изменению Конституции. И сегодня мы собрались в таком представительном и расширенном составе, чтобы высказать свою единую консолидированную позицию, четко определить и заявить, как мы будем действовать в этот важный для нашей страны период", - сказал Михаил Орда.

Решение о проведении инициативы поддержали крупнейшие общественные объединения страны - БРСМ, "Белая Русь", Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов, "Патриоты Беларуси", Благотворительный фонд имени Алексея Талая. На мероприятии присутствовали около 400 представителей профсоюзных организаций из всех регионов и трудовых коллективов всех сфер экономики.

"Мы представляем абсолютное большинство граждан нашей страны. Тех людей, кто по-настоящему предан своей родине. Кто желает нашей стране, нашей Беларуси мирного и спокойного развития. Это и есть то гражданское общество, о котором сегодня много говорят. Об этом вчера в Послании очень точно и отчетливо сказал глава государства, - отметил лидер ФПБ. - Опыт прошедших двух лет показал, что, только выступая единым фронтом, единой силой, мы можем защитить все то, что строили мы с вами, строило наше старшее поколение на протяжении многих десятков лет. Поэтому сегодня мы должны быть сильными, мы должны объединяться и вместе выступать за дальнейшее развитие нашей страны, за согласие и единство в нашем белорусском обществе".

По его словам, четверть века - это небольшой период в историческом развитии для нашей страны. "Но за это время у нас выработаны свои ценности и установки, которые прошли проверку временем и являются основой, фундаментом жизни суверенной Беларуси. Этот фундамент все белорусы выстраивали на основе действующей Конституции. Именно благодаря действующему Основному закону страны мы сохраняли нашу независимость, выстроили общество, в котором мирно уживаются люди разных национальностей и религий", - выразил уверенность Михаил Орда.

Один из самых важных аспектов - именно на основе нынешней Конституции построена социально ориентированная экономика нашего государства. "Мы состоялись как социальное государство. Для профсоюзов это один из самых важных моментов. Таких примеров в мире немного. И, безусловно, мы должны сохранять и развивать эти достижения, - продолжил председатель организации. - Референдум, который у нас состоится менее чем через месяц, - это прямая форма демократии. И далеко не во всех странах проводится всенародное голосование при изменении Конституции. Во многих случаях такие решения принимаются исключительно парламентом. В Беларуси каждому гражданину предоставлена возможность проголосовать и выбрать свое будущее и будущее своих детей. Важен и нужен голос каждого".

Участники форума приняли декларацию в поддержку заявленной инициативы. Как отмечается, это своего рода открытое заявление, что представители общественности будут активно участвовать в организации и проведении референдума. В том числе для того, чтобы донести до каждого белоруса правдивую информацию о предстоящем событии и проекте Основного закона, а также обеспечить объективное наблюдение за ходом голосования. "Законодательство нашей страны также дает нам возможность проводить эту работу. И мы будем не просто участвовать в этом процессе, мы будем наблюдать за тем, что происходит на всех 6 тыс. участков для голосования. Чтобы рассказать и показать людям полную картину голосов", - добавил Михаил Орда.

"Сегодня из-за рубежа по-прежнему предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси. В ход идут самые различные способы - от санкций до навязывания чуждых белорусам ориентиров. В преддверии такого важного события агрессивных действий становится все больше. Федерация профсоюзов призывает всех и каждого проявить солидарность и объединиться в этот важный для страны период", - констатировали в ФПБ.

Данной акцией организации в первую очередь намерены поддержать белорусов и защитить их законное право определять самим, как они хотят дальше жить и работать. "Этап обсуждений и внесения предложений в проект Конституции показал: белорусам небезразлично, каким будет Основной закон. Люди активно высказывались и предлагали свои варианты, трудовые коллективы детально обсуждали статьи документа. "В этом прослеживается принципиальная позиция белорусов: они сами хотят выбирать и определять, как им дальше строить свое будущее. И никто, кроме самих жителей нашей страны, не имеет права вмешиваться и диктовать свои условия", - подчеркнули в ФПБ.-0-

Фото пресс-службы Федерации профсоюзов

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