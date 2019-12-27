ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 декабря 2019
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:47 Минздрав назвал предварительную причину смерти ребенка в Бобруйске Происшествия
19:45 РЕПОРТАЖ: Дед Мороз поселился во Дворце Потемкина в Кричеве Регионы
19:41 Минюст вручил подарки воспитанникам Березковского детсада - базовой школы Регионы
19:33 ГАИ планирует отказаться от использования ручных радаров Общество
19:22 КоАП Беларуси может "похудеть" на 50 статей, а за оперативную уплату штрафов предлагают ввести скидку Общество
19:06 Состав муниципальных отходов исследуют в Беларуси в 2020 году Общество
18:57 Благополучие граждан не должно быть разменной монетой в критериях работы милиции - Караев Общество
18:48 "Доброе слово - наше оружие" - МВД хочет уйти от ассоциаций с карательным органом Общество
18:45 В Бобруйске следователи устанавливают причины гибели двухлетнего ребенка Происшествия
18:28 БЖД проводит новогоднюю акцию по снижению цен на билеты в Россию Общество
18:20 БСЖ вручил новогодние подарки воспитанникам учебно-педагогического комплекса в Новом Поле Регионы
18:14 ГАИ назвала условия повышения скорости на МКАД Общество
18:09 Соцнаправленность и сниженная налоговая нагрузка: бюджет Гомеля 2020 года увеличится на 6% Регионы
18:05 В Бресте огласили приговор по делу об угрозе насилием судебному исполнителю Происшествия
18:01 В Слониме столкнулись МАЗ и "Мазда": водитель и пассажир легковушки в реанимации Происшествия
17:58 Минтруда напоминает о заявительном принципе доплат к пенсиям докторов наук с 1 января Общество
17:58 В Беларуси повысят скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог Общество
17:57 Жевняк: взрослые могут исполнить желание каждого ребенка Общество
17:51 Беларусь и Албания заключили соглашение об отмене виз Общество
17:38 Магазины duty free на въезде в Беларусь откроют в "Котловке", "Новой Рудне", "Козловичах" и "Мокранах" Общество
17:10 Финский форвард Тему Пулккинен переходит из минского "Динамо" в московское Спорт
16:57 Минтруда разъяснило новшества в законе об охране труда Общество
16:37 Профицит республиканского бюджета в январе-ноябре составил Br3,8 млрд Экономика
16:28 В Березинском биосферном заповеднике встретили 43-тысячного туриста Регионы
16:22 Легковушка столкнулась с автобусом в Браславском районе - два человека в больнице Происшествия
16:06 Минчанка украла из магазина дорогостоящую косметику Происшествия
16:06 На "Зимние каникулы в ПВТ" приглашают почти тысячу школьников Регионы
15:59 Анатолий Лис: государство всегда будет поддерживать талант и трудолюбие молодого поколения Регионы
15:49 Минчанин воровал вещи рабочих на стройках Происшествия
15:47 Исключить карательный уклон - в Администрации Президента обсудили совершенствование административной ответственности Общество
Все новости
Все новости
Общество
27 декабря 2019, 19:33

ГАИ планирует отказаться от использования ручных радаров

Фото из архива
Фото из архива

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная автоинспекция планирует отказаться от использования ручных радаров. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев после заседания межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Караев рассказал, что в Беларуси уже ограничили использование мобильных камер фотофиксации. Этому решению уже две недели, пока оно не привело к всплеску нарушений скоростного режима, заметил министр.

"Были жалобы на тех сотрудников ГАИ, которые останавливали и показывали: "Ты ехал 80 км/ч". А вдруг прибор не проверенный или старый. У граждан возникало иногда сомнение. И было такое количество жалоб, что мы решили отменить мобильные радары. У нас хватает стационарных, - пояснил Юрий Караев. - Может, отойдем вообще от этих мобильных радаров, которые инспекторы ГАИ носят с собой".

Он также рассказал о нареканиях на мобильные датчики, которые устанавливает оператор "Безопасные дороги Беларуси". Многие граждане высказывали мнения, что такие камеры используют специально ради денег, ведь часто их можно обнаружить в таких местах, где из-за дорожных условий не нарушить скоростной режим невозможно. Либо на это влияет неудачное расположение ограничивающих скорость дорожных знаков. В таких случаях действительно "безопасностью не пахнет", отметил министр.

"Поэтому по всей республике проводится ревизия мест, где устанавливаются мобильные датчики. Конечно, они должны выставляться по согласованию с начальниками Госавтоинспекции, которые анализируют аварийность. Во главу угла должны быть поставлены безопасность и удобство граждан", - подчеркнул Юрий Караев.

В то же время он обратил внимание, что эти послабления ни в коем случае не отменят профилактическую работу с лихачами, пока прорабатываются различные технические решения. "Ориентироваться, конечно же, надо на законопослушных гражданах и помнить о том, что мы не должны идти на поводу у системных нарушителей. В республике их совсем небольшой процент, и они набирают основную долю правонарушений: у каждого за год их может быть по 15-18, - добавил министр. - Мы должны максимально облегчить жизнь законопослушных граждан, но бросаться из крайности в крайность не надо".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ Караев МВД
Новости рубрики Общество
Ольга Чуприс КоАП Беларуси может "похудеть" на 50 статей, а за оперативную уплату штрафов предлагают ввести скидку
Фото из архива Состав муниципальных отходов исследуют в Беларуси в 2020 году
Юрий Караев. Фото из архива Благополучие граждан не должно быть разменной монетой в критериях работы милиции - Караев
Юрий Караев во время заседания межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности "Доброе слово - наше оружие" - МВД хочет уйти от ассоциаций с карательным органом
Фото БЖД БЖД проводит новогоднюю акцию по снижению цен на билеты в Россию
Фото из архива ГАИ назвала условия повышения скорости на МКАД
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах
Исключить карательный уклон - в Администрации Президента обсудили совершенствование административной ответственности
Беларусь высоко ценит дружбу с Турцией - Кочанова
Благотворительному проекту Белагропромбанка "Прикосновения" - 2 года
Топ-новости
Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2020 году
Минтруда разъяснило новшества в законе об охране труда
Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома
Беларусь построит на "Дружбе" пункт контроля качества нефти из РФ
Компания МТС удостоена почетных символов II Европейских игр
Плюсы первой покупки: почему новостройка предпочтительнее вторичного рынка
КоАП Беларуси может "похудеть" на 50 статей, а за оперативную уплату штрафов предлагают ввести скидку
ГАИ планирует отказаться от использования ручных радаров
РЕПОРТАЖ: Дед Мороз поселился во Дворце Потемкина в Кричеве
Андрейченко: дети-сироты должны быть уверены в том, что они нужны обществу и стране
"Белоруснефть" достигла максимальной проходки за всю историю бурения в Беларуси
Как будет работать метро Минска в праздники
Финский форвард Тему Пулккинен переходит из минского "Динамо" в московское
Минск вошел в топ-3 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
Главная профсоюзная елка пройдет 30 декабря в Минске
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.