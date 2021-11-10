Гайдукевич: действия Польши и Литвы на границе - издевательство над людьми

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Польши и Литвы на границе - издевательство над людьми, это античеловечно по отношению к детям и женщинам. Такую точку зрения высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"То, что сейчас делают Польша, Литва на границе - это издевательство над людьми, когда в отношении женщин и детей выставляют армию, еще и просят помощи НАТО. Это является нарушением всех международных законов, это не только античеловечно по отношению к детям и женщинам, но это еще и сознательная провокация, направленная на обоснование усиления присутствия военного контингента НАТО на нашей границе, - отметил парламентарий. - Все делается именно для этого, чтобы сейчас под предлогом миграционного кризиса бороться с 2 тыс. мигрантов, включая беременных женщин и детей, которых травят газом, ночью пугают громкой музыкой и яркими вспышками прожекторов. Но польские, литовские, украинские "друзья", которые в дружном порыве сейчас говорят и делают, должны прекрасно понимать, что будет адекватный ответ".

Олег Гайдукевич считает, что военная мощь Союзного государства на 15 лет опережает военную мощь НАТО. "Будут у них на границе стоять С-400, "Полонезы" и более серьезные военные комплексы, совместные белорусско-российские вооружения. Мы усилим военное присутствие на границе, но мы не допустим никакого силового сценария в отношении наших стран. А если говорить о Польше, Литве, то они вообще не в состоянии в военном плане что-либо противопоставить Беларуси и России. Поэтому весь их визг направлен только на одно - чтобы НАТО усилило военное присутствие в этих странах", - убежден депутат.

Также Олег Гайдукевич призвал соседние страны помнить: НАТО базы размещает, но воевать за них ни с кем не будет. "Они всегда только кидают всех своих временных союзников. Это уже показали события в Афганистане, в Ираке. И те беженцы - курды, которые идут сейчас в Польшу, это как раз таки, те обманутые курды, которые когда-то были союзниками США во времена вторжения в Ирак, когда свергали Саддама Хусейна. Им обещали свое государство. Их оставили, обманули и выкинули и сейчас еще не пускают в Европу", - резюмировал депутат.-0-

Фото Леонида Щеглова