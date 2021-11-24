Гайдукевич: наша задача - работать на единение и сохранение страны

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша задача - работать на единение и сохранение страны и противодействовать угрозам, которые есть. Такое мнение высказал сегодня журналистам во Дворце Республики депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошло много времени, и молодое поколение, возможно, не понимает значимость референдума, который состоялся 24 ноября 1996 года. Тогда он спас страну и показал, что воля народа выше политических амбиций отдельных политиканов, - сказал Олег Гайдукевич. - И сейчас, когда в феврале мы будем проводить референдум, он снова станет судьбоносным. Это возможность людям решать свою судьбу, показать Западу, любым противникам нынешнего государства, что именно мы будем определять собственную судьбу, - ни санкции, ни давление, ни купленные политики".

Белорусское общество "Знание" в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй страны, дало старт новому проекту "В режиме правды". Он направлен на разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси, и предполагает серию публичных выступлений в разных регионах страны. Над ним работает группа профессиональных экспертов, а среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели Беларуси, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом предполагается использовать новые формы и методы работы с аудиторией.

"Я считаю, что все, что здесь сегодня происходит, крайне важно для будущего. Здесь нет политических разногласий. Мы много говорим о работе с молодежью, но важно дать ей слово - пусть она скажет, что хочет сказать. Важно не бояться говорить правду, не стесняться. События 2020 года произошли еще потому, что мы порой стеснялись говорить правду. Пришло время показать, что мы не боимся. Сейчас наша задача - работать на единение и сохранение страны и противодействовать угрозам, которые есть сейчас в отношении Беларуси", - добавил депутат.-0-

Фото Сергея Шелега