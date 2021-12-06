Геноцид белорусского народа в годы ВОВ обсудят 7 декабря в Палате представителей

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палате представителей 7 декабря состоится круглый стол "Историческая память: геноцид белорусского народа". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"В ходе мероприятия планируется обсудить ход уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, вопросы подготовки проекта закона "О геноциде белорусского народа", будет заслушана информация о злодеяниях нацистских преступников и их пособников на белорусской земле в годы войны и послевоенное время, о сокрытии нацистскими преступниками и их пособниками следов массового уничтожения гражданского населения на оккупированной территории Беларуси, о деятельности вооруженных националистических формирований на территории Беларуси в послевоенное время, а также об увековечении памяти жертв Великой Отечественной войны", - рассказали в пресс-службе.

В круглом столе примут участие представители Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Академии наук, Белорусского института стратегических исследований и Национального архива Республики Беларусь.-0-