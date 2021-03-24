Генпрокуратура: любая символика может быть признана экстремистской исключительно по решению суда

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая символика может быть признана экстремистской исключительно по решению суда, сообщил сегодня журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Валерий Шуляк, комментируя новую редакцию закона о противодействии экстремизму, передает корреспондент БЕЛТА.

"В любом законе изложены общие правила, и какие-либо конкретные ситуации, конечно же, в законе не рассматриваются. Это в полной мере относится к бело-красно-белой символике и любой иной. В законе устанавливаются общие правила признания той или иной символики экстремистской, - сказал Валерий Шуляк. - Если кратко, она может быть признана экстремистскими материалами в том случае, если используется для вовлечения в экстремистскую деятельность для пропаганды, для оправдания экстремистской деятельности и тому подобное".

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что любая атрибутика, символика, информационная продукция могут быть признаны экстремистскими материалами исключительно по решению суда. "Поэтому говорить о том, что у нас уже на стадии написания законопроекта составлены какие-то списки, не приходится. Никто закон под бело-красно-белую символику не писал и не редактировал, - добавил начальник отдела. - Все это будет рассматриваться в случае, если проект будет принят, на основании сведений, которыми располагают субъекты противодействия экстремизму, и вопрос о признании той или иной символики экстремистской будет решаться исключительно судом".

Как ожидается, в ближайшее время законопроект о противодействии экстремизму поступит в Палату представителей.-0-