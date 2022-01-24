Генпрокуратура: во время ВОВ в Беларуси уничтожено не менее 3 млн мирных граждан

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв среди мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны существенно больше, чем официально заявлялось ранее. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, отвечая на вопрос о ходе расследования дела о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный прокурор сегодня доложил Президенту о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны.

"Беларусь сегодня - единственная страна на постсоветском пространстве, которая проводит полноценное, полномасштабное расследование этих фактов", - подчеркнул Андрей Швед. По его данным, уже допрошены более 12,5 тыс. человек, осмотрено более 300 мест массового захоронения. "С учетом полученных данных, в том числе архивных документов, в текущем году и в последующие годы планируем провести осмотр нескольких сотен ранее не известных мест массового уничтожения мирных граждан", - сказал генпрокурор.

Андрей Швед

Он убежден, что масштабы трагедии того времени еще придется по-настоящему оценить. Данные, полученные в ходе расследования дела о геноциде белорусов, доказывают, что число погибших мирных жителей на территории Беларуси больше ранее известных официальных цифр.

Например, официальная цифра невинно убитых, замученных в концлагере Тростенец - более 200 тыс. Генпрокуратура выявила, что на самом деле жертв как минимум вдвое больше. "Сегодня мы располагаем документами и сведениями, что в Тростенце было уничтожено не менее 546 тыс. человек", - заявил Андрей Швед.

"С учетом того, что выявляются новые факты, речь идет о том, что уже количество уничтоженных мирных граждан на территории БССР составляет не менее 3 млн человек. Это наши предварительные данные. И эта цифра дальше будет уточняться по мере получения объективных данных", - сказал генпрокурор.

"Масштабы трагедии, того, что было в нашей стране в годы Великой Отечественной войны, еще предстоит очень серьезно осмыслить", - подчеркнул он.

По данным, которые приводит департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси, за годы Великой Отечественной войны погибло от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси, то есть не менее, чем каждый третий.

Как свидетельствует статистика того периода, если до войны в Беларуси в ее нынешних границах проживало 9,2 млн человек, то в конце 1944 года - 6,3 млн человек. По данным чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, всего на территории БССР убито 2 219 316 человек гражданского населения и военнопленных. Однако впоследствии выяснилось, что сведения о людских потерях по ряду районов были значительно занижены. А данные по некоторым лагерям для военнопленных - неточные. В эту цифру также не включены пропавшие без вести или попавшие в плен и погибшие там бойцы Красной армии из числа белорусских жителей. Не учтены также вывезенные в Германию и погибшие там мирные жители.-0-

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