Гигин: ситуацией вокруг "КП в Беларуси" хотели воспользоваться, чтобы внести раскол в отношения с Россией

октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определенные силы воспользовались ситуацией с "Комсомольской правдой в Беларуси", чтобы внести раскол в белорусско-российские отношения. Такое мнение высказал руководитель белорусского общества "Знание" историк Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Просто определенные силы в Российской Федерации (и руководство России должно обратить внимание, кто ими руководит реально) воспользовались этой ситуацией для того, чтобы попытаться внести раскол в российско-белорусские отношения в период их улучшение и развития процесса углубления интеграции", - считает Вадим Гигин.

Он заметил, что представители российской власти заняли уравновешенную позицию касательно ситуации вокруг "Комсомольской правды в Беларуси". "Включились те рупоры, которые иногда провозглашают сами себя сторонниками углубления интеграции, но пользуются всегда любым поводом, чтобы внести раскол. И вот они воспользовались этой гнусной ситуацией, когда даже Сунгоркин (генеральный директор российской "Комсомольской правды". - Прим. БЕЛТА) признал, что Можейко (журналист "Комсомольской правды в Беларуси". - Прим. БЕЛТА) был неправ. Они из этого стали раздувать какую-то невероятную историю. Включились те силы, которые не хотят углубления интеграции", - обратил внимание историк.-0-

По мнению Вадима Гигина, за этим журналистским и правовым случаем скрывается очень серьезная политическая подоплека. "Надо делать выводы на будущее", - добавил он.-0-

Жук: "Комсомольская правда в Беларуси" ничего общего с российским изданием не имеет

Боровик: руководство "Комсомолки" ведет себя как девочка, а может поступить по-мужски