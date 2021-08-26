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Общество
26 августа 2021, 14:22

Глава "Белгоспищепрома": уже забыли в семье, что такое подсолнечное - перешли на рапсовое масло

Анатолий Бубен
Анатолий Бубен
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет спрос на рапсовое масло. Активно употребляет его в пищу и сам глава концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен, о чем он рассказал сегодня журналистам после своего доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"По рапсовому маслу работа проведена очень серьезная. И она дала свои результаты", - подчеркнул глава концерна.

Так, за последний год спрос на рапсовое масло вырос почти в 20 раз. Если за январь - июнь 2020 года предприятиями концерна было поставлено на внутренний рынок около 78,8 т, то уже в первом полугодии 2021-го - 1 533,8 т этого продукта.

Анатолий Бубен отметил, что в таких странах, как, например, Германия и Израиль, потребление рапсового масла составляет около 90%. "А у нас до сегодняшнего момента потребление подсолнечного было 90%, - констатировал он. - Так как у нас рапс хорошо произрастает, мы получаем рапсовое масло для пищевых целей. Мы его и экспортируем, и полностью взяли на себя ответственность в обеспечении страны рапсовым маслом. Спрос на него есть. Оно дешевле, чем подсолнечное. И люди, распробовав, начинают все больше брать рапсовое масло".

По словам главы концерна, Министерство антимонопольного регулирования и торговли на следующий год дало заявку уже на 10 тыс. т рапсового масла для поставки в магазины.

Анатолий Бубен признался, что и он, и его семья активно употребляют этот продукт: "Обязательно. Только рапсовое масло. Используем и для жарки. Уже забыли в семье, что такое подсолнечное масло".

Подобное масло предпочитает и Президент Беларуси Александр Лукашенко, о чем он рассказал в июле на совещании по тематике сельского хозяйства: "Европейский союз не отказался от масла рапса из Беларуси, с удовольствием закупают. И наши уже начинают привыкать не к оливковому, не к подсолнечному, а к маслу рапса. Я лично в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой там чуть-чуть, но это наше, белорусское, на земле выращенное и очень полезное для здоровья. Европа понимает это, американцы понимают. Они огромные количества закупают масла рапса".

Как сообщалось БЕЛТА, "Белгоспищепром" недавно запустил социальный проект "Рапсовое масло на столе - здоровье всей семье!". Цель проекта - познакомить белорусов с высококачественным здоровым продуктом отечественных компаний. По своим свойствам рапсовое масло не уступает оливковому, а по содержанию полиненасыщенных жирных кислот даже превосходит его. Оно отнесено к лучшим пищевым растительным жирам по жирнокислотному составу.-0-
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