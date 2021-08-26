"Есть и недостатки, и положительные факты" - Лукашенко принял с докладом руководителя "Белгоспищепрома"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена и заместителя премьер-министра Александра Субботина, передает корреспондент БЕЛТА.





"Время пришло обсудить ситуацию в "Белгоспищепроме" - нашем концерне. Читай - Министерство пищевой промышленности - так раньше называли мы это объединение", - сказал белорусский лидер.





Он отметил, что концерн хоть и сравнительно небольшой - в его структуру входят более 40 предприятий с численностью работников около 20 тыс. человек, но очень важный. Удельный вес "Белгоспищепрома" в общей сумме уплаченных платежей в бюджет в целом по стране составляет около 7%. "Конечно, это не Министерство сельского хозяйства или промышленности, но надо понимать, что это примерно 100 тыс. человек, если с семьями взять, которые живут благодаря этому концерну. И удельного веса в бюджете, и работающих людей у вас немало. Это говорит о важности этого направления экономики", - сказал Александр Лукашенко.





"Но я сегодня не хотел бы слушать отчет. Просто отдельные позиции - что хорошо, что плохо. Есть и недостатки, есть и положительные факты. Меня интересует прежде всего производимая продукция и, самое главное, экспорт, за что отвечает вице-премьер. Он несет ответственность, координирует эту работу", - подчеркнул белорусский лидер.





Президент отметил, что ранее отдельные предприятия, подведомственные "Белгоспищепрому", были переданы в управление на местный уровень. "Я так понимаю, что эти предприятия в основном остались государственными. Меня всегда настораживал вопрос при передаче сверху вниз предприятий, чтобы это не было причиной и желанием их приватизировать аккуратненько мимо Президента и республиканских органов власти. Хотелось бы, чтобы меня тоже просветили на сей счет: так это, есть такие факты или нет?" - обозначил вопрос глава государства.





Он также обратил внимание, что в структуре концерна находятся производители сахара - четыре работающих в стране завода. "Мы знаем, что в прошлом году ситуация по продажам и ценам на сахар была не очень, но к концу года и в начале этого года цены на сахар просто подскочили. Какова ситуация у вас сейчас?" - поинтересовался Президент.





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