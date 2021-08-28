Глава департамента по авиации Сикорский: приходится противодействовать инициативам "беглых кухарок" и "опустившихся алкоголиков"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава департамента по авиации Артем Сикорский сегодня в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказал о работе в Беларуси группы ИКАО, которая посещала Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair, сообщает БЕЛТА.

"Мы приглашали группу ИКАО еще 23 мая не для того, чтобы сейчас оправдываться. Мы были в роли атакующих. И мы понимаем, за что мы боремся. Во-первых, мы боремся за профессиональную честь наших диспетчеров, специалистов по авиационной, кибербезопасности - всех тех лиц, которые принимали участие в реализации аварийного плана для обеспечения безопасной посадки самолета Ryanair после того, как командир воздушного судна этого самолета принял решение садиться в Минске. Во-вторых, нам приходится противодействовать тем "инициативам", которые предпринимаются беглыми кухарками и опустившимися алкоголиками для того, чтобы сделать жизнь наших пассажиров неудобной. Ведь им сейчас приходится удлинять маршруты, летать не по оптимальным направлениям, переносить сроки своих отпусков. В конце концов, доплачивать за то, что им приходится облетать те страны, которые ввели против нас ограничения", - подчеркнул Артем Сикорский.

В третьих, продолжил он, это расследование не столько важно для самой Беларуси, сколько для будущего безопасности гражданской авиации. "Ведь эти санкции мы можем пережить, и переживем. А вот акт незаконного вмешательства, в результате которого могут пострадать люди, - лишиться здоровья, жизни, - вот это будет пережить очень тяжело. Поэтому мы еще акцентировали внимание в ходе работы этой группы на ряд тех фактов, которые нам не удалось до конца определить", - отметил директор департамента.

/Будет дополнено/.-0-