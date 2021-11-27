Глава Минздрава хотел бы к 15 декабря привить в Беларуси от коронавируса 5 млн. человек

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич хотел бы к 15 декабря привить в Беларуси от COVID-19 5 млн. человек. В эфире YouTube-канала "Главный. Тур" он заявил, что надо ставить такую задачу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть предложение: к 15 декабря нам надо с вами поставить себе целевую хорошую общую задачу - привить примерно 5 млн. человек. Чтобы после 15 декабря мы с вами провели стрим о правилах безопасного поведения за праздничным столом: куда направлять пробку от шампанского, чтобы не ушибить…", - заявил министр.

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