Глава профсоюза стройотрасли: во главе новаций проекта Конституции - граждане Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во главе всех новаций проекта Конституции стоят граждане Беларуси. Такое мнение высказал председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов Геннадий Ляпунов на диалоговой площадке по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию, которая состоялась на базе ГПО "Минскстрой", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минстройархитектуры.

Геннадий Ляпунов в своем выступлении остановился на принципиальных дополнениях и изменениях, предложенных в Основной закон, а также отметил, что впервые в истории предлагается четко обозначить политику ценностей: сохранение и защита исторической памяти о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне, защита традиционных семейных ценностей и устоев, нравственности и духовности, сохранение социального характера государства.

"Во главе всех новаций проекта Конституции - граждане Беларуси, их всесторонняя защита и поддержка государством. Заложенные в проекте понятия суверенитета, территориальной целостности, мира и стабильности - это не просто слова, а четкий алгоритм действий по синхронизации механизмов управления государством. Но кроме декларации прав в Конституции отмечено, что и сами граждане должны понимать и принимать на себя обязанность защищать эти ценности. Проектом определено, что каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства", - подчеркнул глава отраслевого профсоюза.

Кроме того, модераторы диалоговой площадки разъяснили, что в проекте Конституции очевидна социально ориентированная направленность этого документа, его опора на сильное государство и крепкие традиции, которые долгие годы существуют в Беларуси.

В мероприятии приняли участие представители отраслевого профсоюза и 17 организаций, входящих в состав столичного объединения строителей. Они поделились своим мнением о предлагаемых изменениях и дополнениях в Конституцию и высказались в поддержку предложенных новаций.

"Радует, что люди принимают активное участие в обсуждении проекта Конституции. Мнение и голос каждого белоруса будет услышан. Наиболее значимые вопросы в развитии государства всегда решались путем всеобщего голосования - на референдуме. Уверен, всенародный опрос продемонстрирует мудрость белорусского народа и его заботу о будущих поколениях", - резюмировал Геннадий Ляпунов.-0-