15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы МИД ОДКБ заявили о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности. Соответствующий документ был подписан на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, которое состоялось сегодня в Душанбе. Об этом проинформировал по итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Министры иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности подписали заявление о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях, - отметил генсек ОДКБ. - В заявлении подчеркивается, что трансграничный характер современных вызовов и угроз в сфере ИКТ диктует необходимость усиления координации дальнейших совместных мер в борьбе с использованием ИКТ в террористических и других преступных целях. В этой связи государства - члены ОДКБ призывают к тесному взаимодействию".-0-

Главы МИД ОДКБ заявили о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности