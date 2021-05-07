Головченко: для белорусов память о Великой Победе - национальное достояние

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для белорусов память о Великой Победе является национальным достоянием, заявил премьер-министр Роман Головченко на торжественном собрании, посвященном 76-й годовщине Великой Победы во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"9 Мая мы отметим 76-ю годовщину Победы в войне, ставшей для народов Советского Союза, для белорусского народа, священной. Для нас, детей, внуков и правнуков воинов-победителей, память о Великой Победе является национальным достоянием. Она объединяет белорусов в бесконечной благодарности отцам и дедам за мир и свободу родной земли, за право жить. Объединяет она нас и сегодня в борьбе за историческую справедливость", - сказал Роман Головченко.

Премьер с сожалением отметил, что итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны по-прежнему остаются объектом откровенных политических манипуляций. "Причины мы знаем. В попытках переписать историю Великой Победы у нас пытаются забрать героическое прошлое, на фоне которого особенно ярко видны факты пособничества отдельных европейских государств гитлеровской Германии, ошибки и просчеты в политике западных политических деятелей", - отметил он.

По словам Романа Головченко, во имя Великого Подвига советского народа, принесшего на алтарь Победы жизни почти 30 млн человек, во имя будущего белорусского народа мы обязаны защитить историческую память о той войне.

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