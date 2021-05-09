Головченко: в празднике Победы мы черпаем силы для новых свершений

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня Великой Победы дает белорусам силы для новых побед и свершений. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко, отвечая на вопрос о значении и роли Дня Победы в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правительства считает, что каждый год празднование Дня Победы имеет особый характер. "Мы его встречали когда-то в одном государстве - Советском Союзе, сейчас - в Республике Беларусь. Но смысл его остается прежним: это победа добра над злом, над темными силами, праздник мужества, стойкости. А эти качества нужны и в повседневной жизни. Нельзя забывать никогда об этом", - подчеркнул он.

"Нас пытались скорректировать, говорили, что не надо праздновать Победу, а нужно грустить, скорбить, помнить. Мы все это тоже делаем: грустим о потерях, скорбим о жертвах, но мы и помним подвиг, в котором черпаем силы для сегодняшних дел. Это один из самых главных смыслов праздника Победы", - убежден Роман Головченко.

Он считает крайне важным выслушивать тех людей, которые могут рассказать, через что им пришлось пройти в годы войны. "Мы должны впитывать каждое их слово, слово участников тех героических и трагических дней. Наша страна тоже переживает нелегкие моменты. Их, конечно, нельзя сравнить с тем, что было в те дни. Но тем не менее такие человеческие качества, как стойкость, мужество, любовь к Отчизне, самопожертвование, - они востребованы и сейчас", - обратил внимание премьер-министр.-0-