Гора: потерпевшими на границе признаны 132 человека, из них более 20 детей

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Потерпевшими на белорусско-польской границе признаны 132 человека, из них более 20 детей, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА. Возбуждено уголовное дело по факту преступлений против безопасности человечества. "Потерпевшими по уголовному делу признаны 132 человека, в том числе 23 ребенка в возрасте от года до 14 лет. По каждому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал Дмитрий Гора. Он подчеркнул, что эта работа продолжается, пострадавших будет больше. Например, в момент встречи председателя СК с журналистами судебные медики осматривали отца с ребенком, пострадавших от противоправных действий польских силовиков. Среди пострадавших также журналисты. Дмитрий Гора сказал, что по каждому факту противоправных действий польских силовиков будет дана правовая оценка. У пострадавших различные виды травм. "Это химические ожоги, телесные повреждения, у одного из пострадавших есть подозрение на перелом ребер. Основная же масса - повреждения органов дыхания в результате применения сильнодействующих ядовитых веществ", - отметил Дмитрий Гора. По его словам, эти вещества настолько интенсивно применялись, что следователи, работавшие на месте происшествия через несколько часов, тоже пострадали. Гора о действиях польских силовиков: это могла быть заранее спланированная провокация Для полноты расследования уголовного дела будет направлен запрос об оказании правовой помощи в том числе властям Польши.-0- ГПК: действия польских политиков разжигают насилие в отношении беженцев Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!