Горбич о масках при омикроне: ответственный человек должен обезопасить себя и окружающих

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При распространении высокозаразного вируса любой ответственный человек должен обезопасить себя и окружающих, надев маску, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич, передает корреспондент БЕЛТА.
По его словам, в Беларуси сделано все, чтобы напомнить о важности масочного режима. Есть целая программа, запущенная Минздравом, - #стопковид.бел, есть ролики на всех соцсетях и YouTube-канале с мнениями экспертов, размещены объявления "Спасибо, что надел маску".
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