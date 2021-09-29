Государственный таможенный комитет выразил соболезнования семье погибшего сотрудника КГБ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет разделяет боль утраты и скорбит вместе с родными и близкими офицера Комитета государственной безопасности, который был убит при исполнении служебных обязанностей, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"Бесконечно тяжело потерять сына, супруга, отца, надежного товарища, профессионального сотрудника. Выражаем глубокие соболезнования родственникам, друзьям, руководству и коллективу Комитета государственной безопасности. Такая утрата невосполнима для нас всех, плечом к плечу исполняющих свой служебный долг перед родной страной", - говорится в соболезновании.-0-