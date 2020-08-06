Государство продолжит уделять особое внимание людям с ограниченными возможностями - Петришенко

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство продолжит уделять особое внимание людям с ограниченными возможностями, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Порядка 6% населения страны имеют ограниченные возможности. "Государство продолжит уделять особое внимание людям с ограниченными возможностями. Это касается и развития безбарьерной среды, инклюзивного получения образования. Работа наших реабилитологов, медиков в тесной связке с органами социальной защиты и внедрение инновационных разработок позволят улучшить жизнь людей с инвалидностью. У нас есть все условия и средства для этого", - сказал Игорь Петришенко.

"Глава государства в своем Послании белорусскому народу и парламенту еще раз акцентировал внимание на том, что наша страна имеет высокую социально ориентированную направленность, социальный аспект у нас на первом плане", - подчеркнул вице-премьер.

Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр является единственным крупным производителем и поставщиком протезно-ортопедических изделий и технических средств социальной реабилитации в стране. Предприятие входит в систему организаций Министерства труда и социальной защиты. Центр постоянно уделяет внимание расширению ассортимента выпускаемой продукции, проводит работу по освоению и внедрению новых технологий изготовления технических приспособлений для социальной реабилитации и протезных изделий. За последние 5 лет здесь значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции. Внедрено в производство более 108 новых изделий. Продукция центра изготавливается как серийно, так и по индивидуальным заказам и предназначена в основном для внутреннего потребления.

Посещая производственные цеха предприятия, Игорь Петришенко отметил, что сегодня благодаря центру в полной мере удовлетворяются потребности людей с ограниченными возможностями.

Протезно-ортопедический восстановительный центр также оказывает населению широкий спектр реабилитационных услуг: стационарное протезирование, обучение ходьбе и пользованию протезами, разностороннее восстановительное лечение, лечебно-оздоровительные и профилактические услуги, обучение по рабочим специальностям и профессиональная переподготовка с выдачей соответствующих квалификационных документов.

С 2019 года здесь налажено и сотрудничество с российской компанией по изготовлению бионических и тяговых протезов рук для детей и взрослых.-0-

Фото Андрея Покумейко