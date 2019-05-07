ГПК Беларуси при поездке в Польшу рекомендует пересекать границу в "Берестовице" и "Песчатке"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси при поездке в Польшу рекомендует пересекать границу в "Берестовице" и "Песчатке", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПК.

По состоянию на 16.00 7 мая наблюдается большое скопление легкового транспорта при выезде из Беларуси на границе с Польшей. "В пункте пропуска "Брест" ("Тересполь") своей очереди ожидают более 170 легковых автомобилей, в "Брузгах" ("Кузница Белостокская") - более 70 транспортных средств. В связи со сложившейся обстановкой в пунктах пропуска на польском направлении увеличена численность сотрудников в пограничных нарядах. Кроме того, с пограничной службой сопредельного государства проработаны вопросы ритмичного оформления лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранкомитета Беларуси.

В ГПК напомнили, что в белорусском пункте пропуска "Брузги" и сопредельном "Кузница Белостокская" проводятся строительные работы. На данный момент движение всех видов транспорта осуществляется только по двум полосам - одна на въезд, а вторая на выезд.

В связи с этим Госпогранкомитет рекомендует выбирать альтернативные маршруты для выезда за границу. В ближайших к загруженным пунктам пропуска - "Берестовица" ("Бобровники") и "Песчатка" ("Половцы") очереди отсутствуют.-0-