ГПК назвал фейком информацию о недобросовестной охране госграницы белорусскими пограничниками

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник первого главного управления Госпогранкомитета Андрей Филатов назвал фейком информацию о недобросовестной охране госграницы белорусскими пограничниками, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хотелось бы пояснить видео, которое появилось в СМИ, с литовскими пограничниками, которые заявляют о якобы недобросовестной охране государственной границы белорусскими пограничниками. Якобы наши пограничники пытаются скрыть следы нарушителей границы. Хочу указать на то, что это чистой воды фейк. Неизвестны ни дата, ни время происходящего", - сказал Андрей Филатов.
"Органы пограничной службы выполняют все обязательства по международным договорам и принятым соглашениям с сопредельными государствами и охраняют границу профессионально", - подчеркнул представитель Госпогранкомитета.-0-