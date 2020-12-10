ГПК прокомментировал решение об ограничении выезда из страны в связи с COVID-19

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет прокомментировал решение об ограничении выезда из страны в связи с COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Изменения вступают в силу с 00.00 21 декабря и коснутся пересечения границы иностранцами и белорусами в обоих направлениях через функционирующие наземные погранпереходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а также воздушные пункты пропуска. Аналогичные меры в различных вариантах реализации вводились в Латвии, Литве и России. Так, временно приостанавливается выезд граждан Беларуси и иностранцев, постоянно проживающих в нашей стране, через функционирующие наземные пункты пропуска за исключением отдельных случаев. Авиационные пункты пропуска это ограничение не затронет", - рассказали в ГПК.

Ограничения на въезд для иностранцев через наземные пункты пропуска остаются в силе. Кроме того, въезжающим иностранцам старше шести лет потребуются медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19.

"Белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь через наземные и воздушные пункты пропуска из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, внесенных Минздравом в перечень, обязаны находиться в самоизоляции 10 календарных дней со дня прибытия в страну и до истечения этого срока не могут выехать из Беларуси. В случае документального подтверждения транзитного проезда по Беларуси в 24-часовой срок ни справка, ни самоизоляция от иностранцев не требуются. Если транзит превысит 24 часа, пропуск через границу возможен только при наличии медицинского документа", - отметили в ведомстве.

Документом утвержден перечень лиц, на которых не распространяются временные ограничения. Например, на дипломатов, членов официальных делегаций, водителей-международников, иностранцев, въезжающих для работы, медицинской помощи, граждан Беларуси, выезжающих за рубеж по извещению о смерти или болезни родственника за рубежом, а также для работы, в командировку, получения образования и другие. В том числе исключением являются граждане России, следующие транзитом через нашу страну в Российскую Федерацию.

В исключительных случаях могут приниматься частные решения о пропуске лиц через границу.

"Граница продолжит работать, но с более строгими ограничениями, введенными для предотвращения распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19", - добавили в ГПК.

Как сообщалось ранее, Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны через наземные границы в связи с пандемией коронавируса. Постановление Совета Министров от 7 декабря №705 "Об изменении постановлений Совмина от 8 апреля 2020 года №208 и от 30 октября 2020 года №624" опубликовано сегодня на Национальном правовом портале. Документ принят для предотвращения распространения инфекции, вызывающей заболевание COVID-19. Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.-0-

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