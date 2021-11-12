ГПК: ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"На утро 12 ноября на белорусско-польской границе у польских заграждений продолжают находиться беженцы, в том числе женщины и дети. Ситуация остается напряженной. Лагерь периодически пополняется прибывающими новыми группами людей. Сегодня около 11.00 было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже. Ввиду длительного пребывания в условиях понижающихся температур беженцы чаще обращаются за оказанием медицинской помощи. Вблизи лагеря круглосуточно дежурят медицинские бригады", - рассказали в ГПК.

По мере возможности в лагерь доставляется гуманитарная помощь общественными организациями и волонтерами.

"Польские военнослужащие продолжают оказывать психологическое воздействие на беженцев, используют громкоговорители, прожекторы и стробоскопы, а также игнорируют просьбы оказать помощь людям, находящимся на польской территории непосредственно у польских заграждений", - добавили в ведомстве.-0-