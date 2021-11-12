Дети играют, взрослые строят хижины и ждут помощи: пятый день лагеря беженцев на польской границе

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Испытание холодом, импровизированные дома и надежда на помощь. Беженцы, застрявшие на линии польской границы, рассказали корреспонденту БЕЛТА о своей ситуации.

Большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Попасть в Польшу у иностранцев, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. Они организовали лагерь у самой линии польской границы.

Утро пятого дня в лагере проходит внешне спокойно. С виду лагерь обживается. Рядом с палатками вырастают самодельные шалаши и даже хижины из веток. На колючей проволоке забора, построенного польской стороной, сушится белье и детские вещи. Взрослые выстраиваются в очередь за водой к бочке (воду беженцам привозят регулярно). Другие мужчины тянут к своим кострам дрова: очередную партию им доставил грузовой автомобиль.

Дети играют. Одни - в аналог "колбаски", известной, наверное, по всему миру игры, когда надо скатиться с горы, другие - в догонялки, третьи строят замки и дороги на земле. У многих маркером расписаны лица. В основном надпись одна "I am cold" (мне холодно).

"Очень холодно. Особенно ночью. Это непростое испытание и для взрослых, а про детей и говорить нечего", - рассказывает один из беженцев по имени Калед. Ему 48 лет. Он родом из пригорода Дамаска. Говорит, что на родине сложно. Все дети живут в Нидерландах. Он идет к ним и не понимает, почему его не пропускают.

"Я в Польшу не хочу. Я хочу к детям", - повторяет мужчина и спрашивает у журналистов, когда привезут еду. Доставки гумпомощи проходят регулярно, но беженцы говорят, что продуктов пока им не хватает.

Жалуется на сложные условия и молодой сириец. Он говорит, что уже столкнулся с жесткостью польских силовиков, но попыток попасть к семье в Германию не оставляет. Мужчина надеется на скорое разрешение кризиса.

К слову, в лагере сейчас, по разным оценкам, более 3 тыс. человек. Около 500 из них дети, некоторые - груднички. Количество людей увеличивается, очередная группа из 150 человек сегодня вновь пыталась пересечь границу. После неудачной попытки люди направились в лагерь. Большинство беженцев - граждане Ирака, курды по национальности, но есть среди них и представители других стран.-0-

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