ГТК: если сопредельные страны не примут меры, ситуация с очередями фур на границе усугубится

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если сопредельные стороны не примут необходимые меры, ситуация с очередями фур на границе усугубится. Об этом заявили корреспонденту БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Сейчас выезда из Беларуси ожидают около 4,5 тыс. грузовых транспортных средств. На литовском направлении - более 2,5 тыс., на польском - около 1 тыс. На границе с Латвией выезда ожидают 950 грузовиков. Как пояснили в ГТК, это связано с тем, что после закрытия польской стороной пункта пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги") поток грузовых автомобилей перераспределился в первую очередь в направлении "Берестовицы" и "Козловичей". При этом с начала ноября установленные нормы по приему транспортных средств в пункте пропуска "Берестовица" выполняются польской стороной только на 60%, в пункте пропуска "Козловичи" - на 75%. С литовской стороны договоренности по приему транспортных средств также не соблюдаются: в пункте пропуска "Каменный Лог" литовской стороной принимается порядка 65% транспортных средств, в "Котловке" и "Привалке" - 80%.

"В связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками грузопоток будет расти. Если сопредельные стороны не примут меры по решению данного вопроса, ситуация с очередями будет усугубляться. Задержка грузовиков на таможенной границе уже приносит финансовые и временные затраты перевозчикам, в большей степени иностранным", - заявили в ГТК.

Таможенные органы Беларуси принимают все необходимые меры по обеспечению максимального оформления транспортных потоков, следующих через таможенную границу, подчеркнули в ведомстве. "Беларусь в полной мере выполняет закрепленные двусторонними соглашениями нормы и принимает все транспортные средства, подачу которых обеспечивают сопредельные государства, а также готова увеличить количество принимаемых автомобилей. При этом после прохождения всех контрольных служб на белорусской стороне перевозчикам приходится ожидать въезда в Литву и Польшу более 4 часов, а в Латвию - 3 часа", - отметили в ГТК.-0-