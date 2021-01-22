ГТК: физический досмотр машин может занимать до четырех часов, а с помощью ИДК - 10 минут

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физический досмотр машин может занимать до четырех часов, а на сканирование транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса и анализ результатов уходит около 10 минут, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Неинтрузивные технологии контроля позволяют быстро проверить содержимое транспортных средств без необходимости разгрузки товара и таким образом подтвердить или опровергнуть результаты оценки рисков. В то время как физический досмотр машин может занимать до четырех часов, среднее время сканирования грузовика с применением инспекционно-досмотрового комплекса и анализ результатов - 10 минут", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время у таможенных органов есть 10 инспекционно-досмотровых комплексов: четыре мобильных, пять стационарных и один железнодорожный. Как отметили в ГТК, в 2020 году применение этого оборудования принесло государству более Br10 млн дохода, а в течение последних пяти лет использование ИДК позволяет получить в среднем около Br40 дохода на Br1 затрат.

За 2020 год с помощью таких комплексов выявлено более 1750 нарушений, в том числе преступлений, связанных с попытками перемещения через таможенную границу крупных партий наркотиков.-0-