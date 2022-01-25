Гусаков: сегодня перед НАН Беларуси и всем научным сообществом поставлены большие задачи

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня перед Национальной академией наук и всем научным сообществом поставлены большие задачи. Об этом заявил председатель Президиума НАН академик Владимир Гусаков во время вручения удостоверений и нагрудных знаков членов Национальной академии наук Беларуси академикам и членам-корреспондентам, избранным в декабре 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

"Сегодня перед Национальной академией наук Беларуси и всем научным сообществом поставлены большие задачи. Президент Беларуси хотел бы видеть крупные, прорывные результаты. Нам необходимо их иметь, чтобы не подвести главу государства", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Он обратил внимание, что вновь избранным членам Академии наук необходимо активнее готовить будущих докторов и кандидатов наук, иметь свои научные школы. А это большая группа учеников, крупные прорывные разработки и результаты. Председатель Президиума НАН подчеркнул, что подготовка научных кадров - задача номер один, и призвал ученых нацеливать свои научные коллективы на повышение эффективности научных изысканий, создание современных технологий и их широкое внедрение.

17 декабря 2021 года в НАН Беларуси прошла сессия Общего собрания Национальной академии наук, на которой состоялись выборы действительных членов (академиков), членов-корреспондентов и иностранных членов Академии наук. В результате тайного голосования избрано 19 действительных членов (академиков) и 16 членов-корреспондентов.-0-