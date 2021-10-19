Хоменко: Минюсту необходимо более оперативно решать вопросы правового регулирования

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству юстиции необходимо более оперативно решать вопросы правового регулирования, заявил сегодня журналистам министр юстиции Сергей Хоменко, передает корреспондент БЕЛТА

"Задачи перед министерством уже поставлены главой государства. Сегодня Министерство юстиции выполняет свои функции. Исходя из оценки современной и социально-политической обстановки, конечно, есть необходимость в более оперативном решении вопросов, касающихся правового регулирования. Тот потенциал, который есть в Министерстве юстиции, способен увеличить оперативность решения этих задач. Наверное, на сегодняшний день это самое главное, - сказал Сергей Хоменко. - Ну и, конечно, этап государственного строительства в Республике Беларусь характеризуется дальнейшим развитием законодательства. Мы стоим на пороге конституционной реформы, изменений в Избирательный кодекс. Это все тоже потребует от коллектива Министерства юстиции тщательной, высокопрофессиональной работы. Ну и главное - ту функцию, которую Министерство юстиции выполняло, оно и будет выполнять. Это делается для развития государства, на благо личности и общества".

Министр отметил, что у коллектива Минюста он видит нацеленность работать на общий результат. "Государственный человек в любой ипостаси государственный человек. Конечно же, придется отдельным вопросам научиться, отдельные вопросы познать, и я считаю, что это нормально. Скажу из жизненного опыта: человека читают по глазам. В этих глазах я увидел поддержку и желание продолжить традиции, которые были заложены в Министерстве юстиции в предыдущие годы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 18 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении министром юстиции Сергея Хоменко. Сегодня нового министра коллективу представил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.-0-

Игорь Сергеенко и Сергей Хоменко