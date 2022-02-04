4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Сергей Хоменко призвал не допустить деятельности НКО, способных нанести ущерб национальным интересам. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии Министерства юстиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Общественно-политическая обстановка и события последнего времени показывают, что одной из основ национальной безопасности и суверенитета государства является сплочение общества в лице представителей общественных объединений и политических партий, заметил министр. К числу важнейших защитных функций государства, по его словам, относится недопущение деятельности некоммерческих организаций, которые могут способствовать нанесению ущерба национальным интересам республики.

"В области совершенствования регулирования деятельности политических партий, общественных объединений нам следует организовать надлежащее конструктивное взаимодействие с другими органами власти", - сказал Сергей Хоменко.

"Министерство юстиции, соответствующие регистрирующие органы должны стать надежной преградой для всякого рода так называемых нацменовских ячеек и проводником для конструктивных общественных организаций", - добавил он.-0-

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