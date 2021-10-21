Хренин: искажение исторических фактов стало уже оружием против нашей страны

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искажение исторических фактов стало уже оружием против нашей страны, заявил сегодня журналистам министр обороны Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня искажение исторических фактов стало, по сути, оружием против нашей страны", - сказал Виктор Хренин.

По его словам, важно сохранить память о тех трагических событиях. "Особо хочется сказать о нашем 52-м отдельном специализированном поисковом батальоне. Это по-своему уникальное подразделение, единственное в мире, которое уже на протяжении 26 лет занимается работой, обеспечивающей сохранение памяти. Только за последние 5 лет военнослужащие батальона отработали более чем на 500 объектах, где были найдены останки 13 781 человека. Все они перезахоронены с воинскими почестями. Установлены 680 имен без вести пропавших, - отметил министр. - Наша задача - сохранить память о мужестве и героизме непокоренного белорусского народа, о тех ужасных преступлениях, которые происходили на нашей земле".

Сегодня в лесном массиве вблизи въезда на полигон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады проводится осмотр и изъятие костных останков и других предметов из вскрытой ямы-могилы времен Великой Отечественной войны - места массового захоронения мирных жителей и военнослужащих, установленного в ходе расследования уголовного дела о геноциде.

Генпрокуратура в ходе расследования уголовного дела о геноциде получила сведения о наличии не менее семи мест массового захоронения жителей вблизи урочища Уручье. Согласно архивным сведениям, количество погребенных там с 1941 по 1944 год превысило 38 тыс. человек. Тщательный анализ полученной следствием информации из различных источников позволил обнаружить в лесном массиве вблизи въезда на полигон одно из таких мест - в нем могут находиться останки более 8 тыс. человек.

Раскопки будут продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства происходивших тут в годы войны зверств.-0-