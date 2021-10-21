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21 октября 2021, 12:23

В уничтожении мирного населения в годы ВОВ принимали участие коллаборационистские формирования

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В уничтожении мирного населения в годы Великой Отечественной войны принимали участие различные коллаборационистские формирования, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Получены дополнительные данные о том, что в уничтожении, особенно мирного населения, принимали участие кроме регулярных войск Вермахта и СС различные коллаборационистские формирования, состоящие из националистов Латвии, Литвы, воинские формирования так называемой Армии Крайовой, украинских националистов. Регулярные войска поручали уничтожение мирного населения и участие в карательных операциях именно этим формированиям. К сожалению, это настроение передалось и современным политическим элитам этих стран. Нам иногда отказывают в оказании правовой помощи по этому уголовному делу, отказывают в выдаче определенных лиц. Это сделала уже Литва и Латвия. Активную помощь, конечно, нам оказывает Россия", - рассказал Алексей Стук.

Сегодня в лесном массиве вблизи въезда на полигон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады проводится осмотр и изъятие костных останков и других предметов из вскрытой ямы-могилы времен Великой Отечественной войны - места массового захоронения мирных жителей и военнослужащих, установленного в ходе расследования уголовного дела о геноциде.

В ходе расследования дела Генпрокуратура получила сведения о наличии не менее семи мест массового захоронения жителей вблизи урочища Уручье. По архивным сведениям, количество погребенных там с 1941 по 1944 год составляет свыше 38 тыс. человек. Тщательный анализ полученной следствием информации из различных источников позволил обнаружить в лесном массиве вблизи въезда на полигон одно из таких мест - в нем могут находиться останки более 8 тыс. человек. Раскопки будут продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства происходивших тут в годы войны зверств.

/Будет дополнено/.-0-

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