Хренин об учениях "Запад-2021": поставленные задачи выполнены на высоком уровне

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены на высоком качественном уровне, заявил сегодня министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин на закрытии белорусско-российского стратегического учения "Запад-2021" на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершилось важнейшее мероприятие по подготовке вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации текущего года - совместное стратегическое учение "Запад-2021". Особенностью прошедшего учения стало участие в нем военнослужащих Республики Казахстан, которые в составе РГВ отработали ряд вопросов. Учение проведено в точном соответствии с утвержденным замыслом. Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены на высоком качественном уровне, - сказал Виктор Хренин. - Проведенное учение позволило повысить важность органов военного управления, оперативную совместимость штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием. Командующие, командиры и штабы получили хорошую практику в планировании мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, в управлении войсками".

Как отметил министр, учение показало высокий уровень полевой и воздушной выучки соединения воинских частей, входящих в состав региональной группировки войск Беларуси и России. "Мы получили возможность выверить выбранное направление военного строительства, апробировать положение уставных документов, разработанных в вооруженных силах наших стран, определить дальнейшие пути сотрудничества в интересах развития ВС и укрепления обороноспособности государств. Учение наглядно продемонстрировало высокую боевую готовность и моральный дух личного состава наших вооруженных сил", - подчеркнул он.

"Учение "Запад-2021" прошло на священной белорусской земле, где в годы Великой Отечественной войны развернулось небывалое по масштабам всенародное сопротивление агрессору. Мы помним и гордимся подвигом поколения-победителя. Решающий вклад в разгром врага, спасения всего человечества внесли народы Советского Союза. Наши отцы и деды вместе отстояли Отечество в годы ВОВ. Сегодня мы вместе в условиях глобальной нестабильности и эскалации напряженности защищаем независимость наших стран. При этом совместная военная деятельность, военное сотрудничество как в рамках Союзного государства, так и ОДКБ, в том числе проведение совместных учений, вносит весомый вклад в обеспечение региональной безопасности", - констатировал Виктор Хренин.

Министр обратил внимание на символичность завершения учения во время празднования Дня народного единства. "Этот праздник учрежден народом Беларуси в честь события, произошедшего 17 сентября 1939 года, когда Красная армия начала свой освободительный поход, в результате которого белорусский народ воссоединился в едином государстве. Белорусы помнят свою историю, и так будет всегда", - уверен он.

"Выражаю признательность за выполнение поставленных задач, за вашу высокую выучку и профессиональное мастерство. Желаю вам дальнейших успехов в ратном труде с целью надежного обеспечения безопасности наших государств, мирного труда наших народов", - поздравил участников учения с успешным завершением обучения Виктор Хренин.-0-