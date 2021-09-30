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30 сентября 2021, 22:05

Игорь Тур: пора заканчивать с мифом о безнаказанности в интернете

Скриншот видео ОНТ
Скриншот видео ОНТ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безнаказанность при размещении оскорбительных комментариев в интернете - это миф. На это обратил внимание политический обозреватель Игорь Тур в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"То, что система (правоохранительная. - Прим. БЕЛТА) начала очень жестко - и после случая с упавшим под Барановичами самолетом, и после событий на этой неделе (имеются в виду оскорбительные комментарии в адрес погибших летчиков и убитого сотрудника КГБ. - Прим. БЕЛТА) - искать таких комментаторов, доставать их и предъявлять обществу, это совершенно правильно. Пора заканчивать с мифом о безнаказанности в интернете", - подчеркнул Игорь Тур.

Он отметил, что у белорусских правоохранителей в избытке методов и инструментария, чтобы найти каждого гражданина, который оставляет те или иные комментарии в интернете с территории Беларуси. "Никакие VPN, никакие иные средства не являются гарантией того, что вы останетесь ненайденными. Это миф и это бред", - заявил журналист.-0-

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