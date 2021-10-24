Инфекционист: теряет вкус и обоняние лишь половина пациентов с COVID-19

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теряет вкус и обоняние лишь половина пациентов с COVID-19, сообщил журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Укоренилось мнение, что если пропало обоняние и нарушился вкус, то это 100% ковид. На самом деле случилась обратная ситуация. Если раньше эти симптомы были у 80% пациентов, то сейчас у половины. То есть даже отсутствие этих симптомов не говорит о том, что то ОРВИ, которое у вас, не COVID-19. Ситуация сейчас, особенно на подъеме заболеваемости, выглядит следующим образом: любое ОРВИ - это ковид, пока не доказано обратное", - сказал Юрий Горбич.

Говоря об особенностях дельта-штамма, главврач 6-й больницы Минска Игорь Юркевич отметил, что у пациентов чаще отмечается более агрессивное течение заболевания. "Если раньше человек заболевал постепенно, то сейчас за 5-6 дней может развиться достаточно тяжелое состояние", - сказал он.-0-

Инфекционист ответил скептикам, считающим вакцины против COVID-19 недостаточно изученными