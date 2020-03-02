Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной - Минздрав

2 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси.

"Министерство здравоохранения отмечает, что данная информация в отношении Беларуси является ложью и не имеет ничего общего с действительностью", - подчеркнули в пресс-службе.

"В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Беларуси", - отметили в пресс-службе.

Минздрав, МИД и Мининформ Беларуси призывают журналистов быть ответственными и внимательными, а главное - перепроверять информацию, касающуюся такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция.

В пресс-службе напомнили, что в Беларуси зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.-0-