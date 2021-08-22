Интеграционные документы определят взаимодействие Беларуси и России до 2027 года - Головченко

Также ему задали вопрос о дате проведения следующего заседания Совета Министров Союзного государства. "У нас есть предложения, но окончательно, как это положено по процедуре, дата будет определена Постоянным комитетом Союзного государства. Рассчитываю, что в течение месяца мы выйдем на проведение заседания", - сказал Роман Головченко.-0-







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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграционные документы определят взаимодействие Беларуси и России вплоть до 2027 года. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.Глава белорусского правительства рассказал подробности своей рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Кыргызстан)."Мы обсуждали завершение работы над пакетом документов по углублению экономической интеграции. Мы уже очень близки к завершению этой работы. Думаю, что в скором времени граждане и Беларуси, и России наконец узнают в полном объеме, что нам удалось сделать, о чем удалось договориться на протяжении последних полутора лет. Подготовлены важные документы программно-стратегического характера, по которым мы будем выстраивать отношения как минимум в ближайшие несколько лет – до 2024-2025, а по некоторым программам и до 2027 года", - сказал Роман Головченко.По его словам, на рабочей встрече главы правительств также обсуждали текущие вопросы торгово-экономического взаимодействия, работу отраслей экономики, предприятий, а также санкционное давление. "Мы уверены, что Россия как наш ближайший союзник и партнер, безусловно, не останется в стороне", - подчеркнул премьер-министр."Как и всегда, встреча прошла в дружеском, конструктивном, эффективном ключе. Мы с моим российским коллегой договорились по всем вопросам, которые перед собой ставили", - резюмировал Роман Головченко.